Козлов Петр Фомич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов Фома Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Дарья Наумовна
Рождение ребёнка
08.11.1903
Мать ребёнка: Козлова Дарья Наумовна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Козлова Дарья Наумовна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Козлова Дарья Наумовна
Рождение ребёнка
24.01.1913
Дочь: Козлова Анна Петровна
Мать ребёнка: Козлова Дарья Наумовна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Козлов Иван Петрович
Мать ребёнка: Козлова Дарья Наумовна
Рождение ребёнка
24.09.1916
Мать ребёнка: Козлова Дарья Наумовна
Смерть
Неизвестно