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Козлов Петр Фомич

Место рождения

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Фома Васильевич

Мать: Козлова Акилина Степановна

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Дарья Наумовна

Рождение ребёнка
08.11.1903

Сын: Козлов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Козлова Дарья Наумовна

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1911

Сын: Козлов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Козлова Дарья Наумовна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Козлов Николай Петрович

Мать ребёнка: Козлова Дарья Наумовна

Рождение ребёнка
24.01.1913

Дочь: Козлова Анна Петровна

Мать ребёнка: Козлова Дарья Наумовна

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1915

Сын: Козлов Иван Петрович

Мать ребёнка: Козлова Дарья Наумовна

Рождение ребёнка
24.09.1916

Сын: Козлов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Козлова Дарья Наумовна

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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