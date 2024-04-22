Субботина (Урождённая) Таисия Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.05.1915 ст.
Дата смерти20.06.1915 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1915 ст.
Ф 719 оп 1 д 476 №34ж стр 128
Крещение
05.05.1915 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В старшая сестра Серафима Андреевна Субботина Ф 719 оп 1 д 476 №34ж стр 128
Смерть
20.06.1915 ст.
1½ мес, от поноса Ф 719 оп 1 д 476 №___ стр 62