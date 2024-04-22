Субботина (Урождённая) Таисия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботина (Урождённая) Таисия Андреевна

Субботина (Урождённая) Таисия Андреевна

Место рождения

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

02.05.1915 ст.

Дата смерти

20.06.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1915 ст.

Отец: Субботин Андрей Стефанович

Мать: Субботина Татьяна Лаврентьевна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 719 оп 1 д 476 №34ж стр 128
Крещение
05.05.1915 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В старшая сестра Серафима Андреевна Субботина Ф 719 оп 1 д 476 №34ж стр 128
Смерть
20.06.1915 ст.
Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
1½ мес, от поноса Ф 719 оп 1 д 476 №___ стр 62
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close