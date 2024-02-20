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Харакоз Илья Михайлович

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Харакоз Михаил Антонович

Мать: Харакоз Вера Григорьевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
1922

Сын: Харакоз Михаил Ильич

Мать ребёнка: ?

УССР Донецкая обл.,Больше-Янисольский р-н с.Б-Янисоль
Рождение ребёнка
1922

Сын: Харакоз Александр Ильич

Мать ребёнка: ?

УССР Донецкая обл.,Больше-Янисольский р-н с.Б-Янисоль
Смерть
Неизвестно
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