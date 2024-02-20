Харакоз Илья Михайлович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Харакоз Михаил Антонович
Мать: Харакоз Вера Григорьевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
1922
Сын: Харакоз Михаил Ильич
Мать ребёнка: ?
УССР Донецкая обл.,Больше-Янисольский р-н с.Б-Янисоль
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: ?
УССР Донецкая обл.,Больше-Янисольский р-н с.Б-Янисоль
Смерть
Неизвестно