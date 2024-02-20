Харакоз (Малич) Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харакоз (Малич) Вера Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Около 1910

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Малич Григорий Алексеевич

Мать: Malich Kristina

Рождение ребёнка
05.09.1900

Дочь: Фокина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Харакоз Михаил Антонович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд , Ялтанская волость с.Ялта
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Харакоз Илья Михайлович

Отец ребёнка: Харакоз Михаил Антонович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
19.11.1902

Сын: Харакоз Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Харакоз Михаил Антонович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
04.04.1904

Дочь: Осоко Варвара Федоровна (Удочеренная Федором Малич (Родной Брат Матери)

Отец ребёнка: Харакоз Михаил Антонович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд , Ялтанская волость с.Ялта
Михаил Харакоз-отчим,отец-Малич Федор Григорьевич 1872-1941гг родной брат по матери
Рождение ребёнка
17.05.1906

Дочь: Проценко Полина Михайловна

Отец ребёнка: Харакоз Михаил Антонович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд , Ялтанская волость с.Ялта
Смерть
Около 1910
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