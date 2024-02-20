Харакоз (Малич) Вера Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиОколо 1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Малич Григорий Алексеевич
Мать: Malich Kristina
Рождение ребёнка
05.09.1900
Дочь: Фокина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Харакоз Михаил Антонович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд , Ялтанская волость с.Ялта
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Харакоз Михаил Антонович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
19.11.1902
Сын: Харакоз Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Харакоз Михаил Антонович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
04.04.1904
Дочь: Осоко Варвара Федоровна (Удочеренная Федором Малич (Родной Брат Матери)
Отец ребёнка: Харакоз Михаил Антонович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд , Ялтанская волость с.Ялта
Михаил Харакоз-отчим,отец-Малич Федор Григорьевич 1872-1941гг родной брат по матери
Рождение ребёнка
17.05.1906
Дочь: Проценко Полина Михайловна
Отец ребёнка: Харакоз Михаил Антонович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд , Ялтанская волость с.Ялта
Смерть
Около 1910