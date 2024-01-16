Голыгина Степанида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голыгина Степанида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Голыгин Григорий Матвеевич

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Матрёна (Матрона) Григорьевна

Отец ребёнка: Голыгин Григорий Матвеевич

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Голыгин Григорий Матвеевич

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голыгин Григорий Матвеевич

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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