Голыгина Степанида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Голыгин Григорий Матвеевич
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Матрёна (Матрона) Григорьевна
Отец ребёнка: Голыгин Григорий Матвеевич
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Голыгин Григорий Матвеевич
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно