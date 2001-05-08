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Векова Василиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1924

Дата смерти

08.05.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Векова Людмила Витальевна

Отец ребёнка: Веков Виталий Аверкиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веков Виталий Аверкиевич

Рождение ребёнка
19.01.1957

Сын: Веков Владимир Витальевич

Отец ребёнка: Веков Виталий Аверкиевич

Рождение ребёнка
01.10.1958

Дочь: Жукова (Векова) Надежда Витальевна

Отец ребёнка: Веков Виталий Аверкиевич

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.04.1963

Дочь: Савастьянова Роза Витальевна

Отец ребёнка: Веков Виталий Аверкиевич

Рождение ребёнка
25.08.1965

Дочь: Шорникова Маргарита Витальевна

Отец ребёнка: Веков Виталий Аверкиевич

Рождение ребёнка
23.04.1967

Дочь: Аверьянова (Векова) Елена Витальевна

Отец ребёнка: Веков Виталий Аверкиевич

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
08.05.2001

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