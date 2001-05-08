Векова Василиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1924
Дата смерти08.05.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Векова Людмила Витальевна
Отец ребёнка: Веков Виталий Аверкиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1957
Сын: Веков Владимир Витальевич
Отец ребёнка: Веков Виталий Аверкиевич
Рождение ребёнка
01.10.1958
Дочь: Жукова (Векова) Надежда Витальевна
Отец ребёнка: Веков Виталий Аверкиевич
Рождение ребёнка
14.04.1963
Дочь: Савастьянова Роза Витальевна
Отец ребёнка: Веков Виталий Аверкиевич
Рождение ребёнка
25.08.1965
Дочь: Шорникова Маргарита Витальевна
Отец ребёнка: Веков Виталий Аверкиевич
Рождение ребёнка
23.04.1967
Дочь: Аверьянова (Векова) Елена Витальевна
Отец ребёнка: Веков Виталий Аверкиевич
Смерть
08.05.2001