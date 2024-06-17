(Сальникова) Ольга Егоровна 18.07.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сальникова) Ольга Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1906

Отец: Сальников Егор Васильевич

Мать: Сальникова (Миронова) Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Курданина Мария Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Федор Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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