(Сальникова) Ольга Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Курданина Мария Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Федор Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно