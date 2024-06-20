Харламова (Серегина) Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харламова (Серегина) Евдокия Кузьминична

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Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

28.07.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1880 ст.

Отец: Серегин Кузьма Иванович

Мать: Серегина Ефросинья Павловна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харламов Павел Игнатьевич

Рождение ребёнка
1902 ст.

Сын: Харламов Александр Павлович

Отец ребёнка: Харламов Павел Игнатьевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
04.02.1904 ст.

Сын: Харламов Георгий Павлович

Отец ребёнка: Харламов Павел Игнатьевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
29.10.1912 ст.

Сын: Харламов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Харламов Павел Игнатьевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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