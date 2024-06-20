Харламова (Серегина) Евдокия Кузьминична
Место рождения
Дата рождения28.07.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1880 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902 ст.
Сын: Харламов Александр Павлович
Отец ребёнка: Харламов Павел Игнатьевич
Рождение ребёнка
04.02.1904 ст.
Сын: Харламов Георгий Павлович
Отец ребёнка: Харламов Павел Игнатьевич
Рождение ребёнка
29.10.1912 ст.
Отец ребёнка: Харламов Павел Игнатьевич
Смерть
Неизвестно