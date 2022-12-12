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Куранов Михаил Константинович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

02.11.1830 ст.

Дата смерти

24.12.1830 ст.

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1830 ст.

Отец: Куранов Константин Васильевич

Мать: Куранова Марфа Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Близнецы: Михаил и Викентий Восприемник: АКВ 9 полуроты урядник Андрей Иванович Аристов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 114 номер 165
Смерть
24.12.1830 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер сын казака Константина Куранова в возрасте 2 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 141номер 98
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