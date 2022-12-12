Куранов Михаил Константинович
Место рождения
Дата рождения02.11.1830 ст.
Дата смерти24.12.1830 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1830 ст.
Близнецы: Михаил и Викентий Восприемник: АКВ 9 полуроты урядник Андрей Иванович Аристов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 114 номер 165
Смерть
24.12.1830 ст.
Умер сын казака Константина Куранова в возрасте 2 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 141номер 98