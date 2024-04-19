Дулепова Софья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулепова Софья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дулепов Андреян Осипович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Дулепов Панфил?? Андреянович

Отец ребёнка: Дулепов Андреян Осипович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Дулепов Василий Андреянович

Отец ребёнка: Дулепов Андреян Осипович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Дулепов Игнатий Андреянович

Отец ребёнка: Дулепов Андреян Осипович

Смерть
Неизвестно

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