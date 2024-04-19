Дулепова Софья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Сын: Дулепов Панфил?? Андреянович
Отец ребёнка: Дулепов Андреян Осипович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Дулепов Василий Андреянович
Отец ребёнка: Дулепов Андреян Осипович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Дулепов Игнатий Андреянович
Отец ребёнка: Дулепов Андреян Осипович
Смерть
Неизвестно