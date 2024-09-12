Колмык Самсон Прохоров
Место рожденияВышестеблиевская
Дата рожденияВычислено 1840
Дата смерти18.10.1889 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1840
Отец: Комлик Прохор (Прокопий) Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Сын: Колмык Иван Самсонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Дочь: Колмык Дарья Самсонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1864 ст.
Дочь: Пирог (Колмык) Феона Самсоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1871 ст.
Сын: Колмык Григорий II Самсонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.10.1889 ст.