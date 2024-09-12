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Колмык Самсон Прохоров

Место рождения

Вышестеблиевская

Дата рождения

Вычислено 1840

Дата смерти

18.10.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1840

Отец: Комлик Прохор (Прокопий) Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Колмык Иван Самсонов

Мать ребёнка: не указана

Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1860

Дочь: Колмык Дарья Самсонова

Мать ребёнка: не указана

Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.01.1864 ст.

Дочь: Пирог (Колмык) Феона Самсоновна

Мать ребёнка: не указана

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.01.1871 ст.

Сын: Колмык Григорий II Самсонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
18.10.1889 ст.
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

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