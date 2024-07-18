Сенков Ананей Алексеев
Место рождения
Дата рождения1761 ст.
Дата смерти1799 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.
Отец: Сенков Алексей Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сенкова Анна Трифонова
Рождение ребёнка
1786 ст.
Сын: Сенков Федор Анаев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Сенков Федор Анаев 2
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1799 ст.