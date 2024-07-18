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Сенков Ананей Алексеев

Место рождения

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область

Дата рождения

1761 ст.

Дата смерти

1799 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.

Отец: Сенков Алексей Яковлев

Мать: не указана

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенкова Анна Трифонова

Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Сенков Федор Анаев

Мать ребёнка: не указана

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Сенков Федор Анаев 2

Мать ребёнка: не указана

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Смерть
1799 ст.
Лапша, город Первомайск, Нижегородская область

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