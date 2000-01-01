Сухарев Пётр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1915
Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухарев Владимир Петрович
Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кавешникова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1954