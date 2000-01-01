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Сухарев Пётр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1915

Сын: Сухарев Иван Петрович

Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухарев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кавешникова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухарева Прасковья Ивановна

Смерть
1954
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