Дрозд Ефросинья Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд Ефросинья Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

27.12.1810

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрозд (Дрозденко) Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Дрозд (Дрозденко) Осип (Иосиф) Иванович

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Иван Филиппович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Дрозд (Дрозденко) Емельян Иванович

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Иван Филиппович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Дрозд (Дрозденко) Алексей Иванович

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Иван Филиппович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.02.1785

Сын: Дрозд (Дрозденко) Вакула Иванович

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Иван Филиппович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X3-D?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
10.06.1788

Дочь: Коваленко (Дрозденко) Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Иван Филиппович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36Y-6?i=654&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
27.12.1810
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CN-9?i=80&cc=4133834&cat=1013792

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