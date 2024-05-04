Дрозд Ефросинья Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смерти27.12.1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Дрозд (Дрозденко) Осип (Иосиф) Иванович
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Дрозд (Дрозденко) Емельян Иванович
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Дрозд (Дрозденко) Алексей Иванович
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Иван Филиппович
Рождение ребёнка
06.02.1785
Сын: Дрозд (Дрозденко) Вакула Иванович
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Иван Филиппович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X3-D?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
10.06.1788
Дочь: Коваленко (Дрозденко) Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Иван Филиппович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36Y-6?i=654&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
27.12.1810
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CN-9?i=80&cc=4133834&cat=1013792