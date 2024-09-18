Агафонова (Сутормина) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова (Сутормина) Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.07.1841 ст.

Муж: Агафонов Василий Варфоломеевич

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.03.1848 ст.

Дочь: Волков (Агафонова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Агафонов Василий Варфоломеевич

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.01.1851 ст.

Дочь: Агафонова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Агафонов Василий Варфоломеевич

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.02.1854 ст.

Сын: Агафонов Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Агафонов Василий Варфоломеевич

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.02.1857 ст.

Дочь: Агафонова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Агафонов Василий Варфоломеевич

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
восприемником был Афанасий Варфоломеев Агафонов
Смерть
Неизвестно

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