Агафонова (Сутормина) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1841 ст.
Рождение ребёнка
20.03.1848 ст.
Дочь: Волков (Агафонова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Агафонов Василий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
25.01.1851 ст.
Дочь: Агафонова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Агафонов Василий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
23.02.1854 ст.
Сын: Агафонов Иоанн Васильевич
Отец ребёнка: Агафонов Василий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
19.02.1857 ст.
Дочь: Агафонова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Агафонов Василий Варфоломеевич
восприемником был Афанасий Варфоломеев Агафонов
Смерть
Неизвестно