Черных (Симахина) Марфа Аввакумовна 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черных (Симахина) Марфа Аввакумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

15.07.1873 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Симахин Аввакум Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Илья Филатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Козьма Ильич

Отец ребёнка: Черных Илья Филатович

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Черных Федор Ильич

Отец ребёнка: Черных Илья Филатович

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Черных Авдотья Ильинична

Отец ребёнка: Черных Илья Филатович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Черных Гаврило Ильич

Отец ребёнка: Черных Илья Филатович

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Черных Иван Ильич

Отец ребёнка: Черных Илья Филатович

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Черных Андрей Ильич

Отец ребёнка: Черных Илья Филатович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Черных Герасим Ильич

Отец ребёнка: Черных Илья Филатович

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Черных Артемий Ильич

Отец ребёнка: Черных Илья Филатович

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.07.1873 ст.

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