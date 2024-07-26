Черных (Симахина) Марфа Аввакумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти15.07.1873 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Симахин Аввакум Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черных Козьма Ильич
Отец ребёнка: Черных Илья Филатович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Черных Федор Ильич
Отец ребёнка: Черных Илья Филатович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Черных Авдотья Ильинична
Отец ребёнка: Черных Илья Филатович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Черных Гаврило Ильич
Отец ребёнка: Черных Илья Филатович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Черных Иван Ильич
Отец ребёнка: Черных Илья Филатович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Черных Андрей Ильич
Отец ребёнка: Черных Илья Филатович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Черных Герасим Ильич
Отец ребёнка: Черных Илья Филатович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Черных Артемий Ильич
Отец ребёнка: Черных Илья Филатович
Смерть
15.07.1873 ст.