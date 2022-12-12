Симанов Поликарп Арефьевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Симанов Арефий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1811
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.02.1814
Сын: Симанов Ефрем Поликарпович
Мать ребёнка: Симанова Евдокия Евсевиевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Симанов Назар Поликарпович
Мать ребёнка: Симанова Евдокия Евсевиевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно