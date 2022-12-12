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Симанов Поликарп Арефьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Симанов Арефий Иванович

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1811

Жена: Симанова Евдокия Евсевиевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.02.1814

Сын: Симанов Ефрем Поликарпович

Мать ребёнка: Симанова Евдокия Евсевиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Симанов Назар Поликарпович

Мать ребёнка: Симанова Евдокия Евсевиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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