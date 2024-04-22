Матерченко (Бойченко) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения03.04.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1811
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X6-Z?i=747&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
03.01.1832
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HD-P?cc=4133834&cat=1013792 Вышла замуж через неделю после сестры
Смерть
Неизвестно