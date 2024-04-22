Матерченко (Бойченко) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матерченко (Бойченко) Мария Андреевна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

03.04.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1811

Отец: Бойко Андрей Романович

Мать: Бойченко Прасковья Парфентьевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X6-Z?i=747&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
03.01.1832

Муж: Матерченко Емельян Леонтьевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HD-P?cc=4133834&cat=1013792 Вышла замуж через неделю после сестры
Смерть
Неизвестно
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