Зайцев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1900 ст.
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Семеновна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1900
Гремячка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Крестьянин села Гремячка Марчуковской волости Ряжского уезда Рязанской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно