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Арина Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безгин Петр Степанович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Безгин Харлампий Петрович

Отец ребёнка: Безгин Петр Степанович

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Безгин Никита Петрович

Отец ребёнка: Безгин Петр Степанович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Безгин Ефим Петрович

Отец ребёнка: Безгин Петр Степанович

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Безгин Павел Петрович

Отец ребёнка: Безгин Петр Степанович

Смерть
Неизвестно

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