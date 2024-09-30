Арина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Безгин Харлампий Петрович
Отец ребёнка: Безгин Петр Степанович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Безгин Петр Степанович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Безгин Ефим Петрович
Отец ребёнка: Безгин Петр Степанович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Безгин Петр Степанович
Смерть
Неизвестно