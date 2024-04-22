Кухтина Вера Алексеева
Место рождения
Дата рождения1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Кухтин Иван Миронов
Отец ребёнка: Кухтин Мирон Михайлов
Рождение ребёнка
1832 ст.
Отец ребёнка: Кухтин Мирон Михайлов
Рождение ребёнка
1836 ст.
Дочь: Кухтина Марфа Миронова
Отец ребёнка: Кухтин Мирон Михайлов
Рождение ребёнка
1840 ст.
Отец ребёнка: Кухтин Мирон Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно