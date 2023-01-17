Куваева (Сенькова) Екатерина Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сеньков Осип Осипович
Мать: Сенькова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Бурылина Надежда Харлампиевна
Отец ребёнка: Куваев Харлампий Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1861
Дочь: Балина Ольга Харлампиевна
Отец ребёнка: Куваев Харлампий Иванович
Иваново, Ивановский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно