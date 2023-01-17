Куваева (Сенькова) Екатерина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куваева (Сенькова) Екатерина Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сеньков Осип Осипович

Мать: Сенькова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Бурылина Надежда Харлампиевна

Отец ребёнка: Куваев Харлампий Иванович

Рождение ребёнка
11.02.1861

Дочь: Балина Ольга Харлампиевна

Отец ребёнка: Куваев Харлампий Иванович

Иваново, Ивановский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куваев Харлампий Иванович

Смерть
Неизвестно
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