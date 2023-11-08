Полонянкин Стефан Иосифович (Осипович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1867
Бракосочетание
05.07.1887
Рождение ребёнка
17.06.1891
Дочь: (Полонянкина) Агрипина Стефановна
Мать ребёнка: Полонянкина (Дубова) Матрона Афанасьевна
Рождение ребёнка
22.02.1894
Сын: Полонянкин Иоанн Стефанович
Мать ребёнка: Полонянкина (Дубова) Матрона Афанасьевна
Рождение ребёнка
01.08.1895
Дочь: (Полонянкина) Антонина Стефановна
Мать ребёнка: Полонянкина (Дубова) Матрона Афанасьевна
Смерть
Неизвестно