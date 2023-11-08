Полонянкин Стефан Иосифович (Осипович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин Стефан Иосифович (Осипович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1867

Отец: Полонянкин Иосиф (Осип) Тимофеевич

Мать: Полонянкина (Бобылева) Августа Семеновна

Бракосочетание
05.07.1887

Жена: Полонянкина (Дубова) Матрона Афанасьевна

Рождение ребёнка
17.06.1891

Дочь: (Полонянкина) Агрипина Стефановна

Мать ребёнка: Полонянкина (Дубова) Матрона Афанасьевна

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
22.02.1894

Сын: Полонянкин Иоанн Стефанович

Мать ребёнка: Полонянкина (Дубова) Матрона Афанасьевна

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
01.08.1895

Дочь: (Полонянкина) Антонина Стефановна

Мать ребёнка: Полонянкина (Дубова) Матрона Афанасьевна

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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