Куршевский-Петрусевич Валерьян Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Куршевский-Петрусевич Константин
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Куршевский-Петрусевич Михаил Валерьянович
Мать ребёнка: Куршевская-Петрусевич Михалина
Рождение ребёнка
19.09.1897
Дочь: Куршевская-Петрусевич Анна Валерьяновна
Мать ребёнка: Куршевская-Петрусевич Михалина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно