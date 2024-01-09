Куршевский-Петрусевич Валерьян Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куршевский-Петрусевич Валерьян Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Куршевский-Петрусевич Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Куршевский-Петрусевич Михаил Валерьянович

Мать ребёнка: Куршевская-Петрусевич Михалина

Рождение ребёнка
19.09.1897

Дочь: Куршевская-Петрусевич Анна Валерьяновна

Мать ребёнка: Куршевская-Петрусевич Михалина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куршевская-Петрусевич Михалина

Смерть
Неизвестно
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