Старкова (Озерова) Гликерия Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
03.02.1858
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.04.1863
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Старков Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно