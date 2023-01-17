Старкова (Озерова) Гликерия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова (Озерова) Гликерия Кондратьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Озеров Кондратий Алексеевич

Мать: Озерова Ирина Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.02.1858

Муж: Старков Иван Иванович

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.04.1863

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Старков Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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