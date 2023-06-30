Устинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1733
Муж: Василий Ермолаев
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Ермолаев
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Василий Ермолаев
Рождение ребёнка
08.01.1739 ст.
Сын: Егор Васильев
Отец ребёнка: Василий Ермолаев
Рождение ребёнка
1744
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Ермолаев
Смерть
Неизвестно