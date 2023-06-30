Устинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1705 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1733

Муж: Василий Ермолаев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Ермолаев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Василий Ермолаев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.01.1739 ст.

Сын: Егор Васильев

Отец ребёнка: Василий Ермолаев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Ермолаев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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