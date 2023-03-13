Худякова Оксинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Худяковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Худякова) Марфа
Отец ребёнка: Худяковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1785
Сын: Худяковъ Фока
Отец ребёнка: Худяковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1793
Сын: Худяковъ Кузьма
Отец ребёнка: Худяковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Худякова) Онисья
Отец ребёнка: Худяковъ Афонасий