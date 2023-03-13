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Худякова Оксинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяковъ Афонасий

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Худякова) Марфа

Отец ребёнка: Худяковъ Афонасий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Худяковъ Фока

Отец ребёнка: Худяковъ Афонасий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Худяковъ Кузьма

Отец ребёнка: Худяковъ Афонасий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Худякова) Онисья

Отец ребёнка: Худяковъ Афонасий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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