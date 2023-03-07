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Худяковъ Афонасий

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Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Худяковъ Федоръ

Мать: Худякова Оксинья Петрова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Худякова Оксинья Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Худяковъ Фока

Мать ребёнка: Худякова Оксинья Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Худяковъ Кузьма

Мать ребёнка: Худякова Оксинья Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Онисья

Мать ребёнка: Худякова Оксинья Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова Оксинья Иванова

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