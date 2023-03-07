Худяковъ Афонасий
Место рождения
Дата рождения1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Худяковъ Федоръ
Мать: Худякова Оксинья Петрова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Худякова Оксинья Иванова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Худяковъ Фока
Мать ребёнка: Худякова Оксинья Иванова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Худяковъ Кузьма
Мать ребёнка: Худякова Оксинья Иванова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Онисья
Мать ребёнка: Худякова Оксинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Худякова Оксинья Иванова