Сохраняева (Захаренко) Варвара Кузьминична
Место рождения
Дата рождения03.06.1889 ст.
Дата смерти16.09.1954
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1889 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1911 ст.
Дочь: Сохраняева Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Сохраняев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
08.01.1922
Сын: Сохраняев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Сохраняев Дмитрий Александрович
Смерть
16.09.1954