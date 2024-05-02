Сохраняева (Захаренко) Варвара Кузьминична 03.06.1889 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сохраняева (Захаренко) Варвара Кузьминична

Место рождения

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

03.06.1889 ст.

Дата смерти

16.09.1954

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1889 ст.

Отец: Захаренко Кузьма Никитич

Мать: Захаренко (Чернова) Мария Илларионовна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сохраняев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
28.10.1911 ст.

Дочь: Сохраняева Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Сохраняев Дмитрий Александрович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.01.1922

Сын: Сохраняев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Сохраняев Дмитрий Александрович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
16.09.1954
Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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