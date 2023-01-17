Корявова (Монина) Матрена Алексеевна
Место рождения
Дата рождения22.03.1880 ст.
Дата смерти10.11.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1880 ст.
Отец: Монин Алексей Семенович
Рождение ребёнка
19.04.1906 ст.
Дочь: Шман Екатерина Кирилловна
Отец ребёнка: Корявов Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
17.01.1908 ст.
Дочь: Татьяна Кирилловна
Отец ребёнка: Корявов Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1911 ст.
Дочь: Ксения Кирилловна
Отец ребёнка: Корявов Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1913
Дочь: Жарова Пелагея Кирилловна
Отец ребёнка: Корявов Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1921
Сын: Корявов Василий Кириллович
Отец ребёнка: Корявов Кирилл Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1945