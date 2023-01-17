Корявова (Монина) Матрена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корявова (Монина) Матрена Алексеевна

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Место рождения

Дятлино, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

22.03.1880 ст.

Дата смерти

10.11.1945

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1880 ст.

Отец: Монин Алексей Семенович

Мать: Монина Ксения Григорьевна

Дятлино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
19.04.1906 ст.

Дочь: Шман Екатерина Кирилловна

Отец ребёнка: Корявов Кирилл Иванович

Зверково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
17.01.1908 ст.

Дочь: Татьяна Кирилловна

Отец ребёнка: Корявов Кирилл Иванович

Зверково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
04.01.1911 ст.

Дочь: Ксения Кирилловна

Отец ребёнка: Корявов Кирилл Иванович

Зверково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
21.10.1913

Дочь: Жарова Пелагея Кирилловна

Отец ребёнка: Корявов Кирилл Иванович

Зверково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
09.02.1921

Сын: Корявов Василий Кириллович

Отец ребёнка: Корявов Кирилл Иванович

Зверково, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корявов Кирилл Иванович

Зверково, Дмитровский, Московская область
Смерть
10.11.1945
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