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Кекконен Хелена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1850

Муж: Кекконен Адам Иванович

Рождение ребёнка
03.02.1856

Дочь: Матикайнен (Кекконен) Мария Адамовна

Отец ребёнка: Кекконен Адам Иванович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1858

Сын: Кекконен Иван Адамович

Отец ребёнка: Кекконен Адам Иванович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1868

Сын: Кекконен Петр Адамович

Отец ребёнка: Кекконен Адам Иванович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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