Кекконен Хелена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1850
Рождение ребёнка
03.02.1856
Дочь: Матикайнен (Кекконен) Мария Адамовна
Отец ребёнка: Кекконен Адам Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1858
Отец ребёнка: Кекконен Адам Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1868
Отец ребёнка: Кекконен Адам Иванович
Смерть
Неизвестно