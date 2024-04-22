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Анна Андреева

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

06.12.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1821 ст.

Отец: Андрей Григорьев

Мать: Федосья Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
19.10.1838 ст.

Муж: Яков Иванов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.02.1842 ст.

Сын: Федор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.02.1844 ст.

Дочь: Агафья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.08.1845 ст.

Сын: Матвей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.05.1849 ст.

Дочь: Елена Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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