Анна Андреева
Место рождения
Дата рождения06.12.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1821 ст.
Отец: Андрей Григорьев
Мать: Федосья Федорова
Бракосочетание
19.10.1838 ст.
Муж: Яков Иванов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.02.1842 ст.
Сын: Федор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
20.02.1844 ст.
Дочь: Агафья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
03.08.1845 ст.
Сын: Матвей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Сергей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
15.05.1849 ст.
Дочь: Елена Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Смерть
Неизвестно