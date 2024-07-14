Скрипкус Зигмантас 18.10.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скрипкус Зигмантас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.?

Сын: Скрипкус Гедиминас Зигмантасович

Мать ребёнка: Скрипкувене (Белова) Дайва Александровна

Рождение ребёнка
16.09.?

Сын: Скрипкус Эдвинас Зигмантасович

Мать ребёнка: Скрипкувене (Белова) Дайва Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрипкувене (Белова) Дайва Александровна

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