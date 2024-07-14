Скрипкус Зигмантас
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.?
Сын: Скрипкус Гедиминас Зигмантасович
Мать ребёнка: Скрипкувене (Белова) Дайва Александровна
Рождение ребёнка
16.09.?
Сын: Скрипкус Эдвинас Зигмантасович
Мать ребёнка: Скрипкувене (Белова) Дайва Александровна
Бракосочетание
Неизвестно