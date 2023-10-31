Квасникова (Канакина) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасникова (Канакина) Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1859 ст.

Муж: Квасников Филипп Егорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Квасникова Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Квасников Филипп Егорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.03.1866 ст.

Дочь: Квасникова Мария Филипповна

Отец ребёнка: Квасников Филипп Егорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.10.1868 ст.

Дочь: Квасникова Евфимия Фёдоровна

Отец ребёнка: Квасников Филипп Егорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Крёстные: Николай Николаевич Квасников жинка Мария Лаврентьевна Квасникова
Рождение ребёнка
1870

Сын: Квасников Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Квасников Филипп Егорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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