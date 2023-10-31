Квасникова (Канакина) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.11.1859 ст.
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Квасникова Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Квасников Филипп Егорович
Рождение ребёнка
30.03.1866 ст.
Дочь: Квасникова Мария Филипповна
Отец ребёнка: Квасников Филипп Егорович
Рождение ребёнка
16.10.1868 ст.
Дочь: Квасникова Евфимия Фёдоровна
Отец ребёнка: Квасников Филипп Егорович
Крёстные: Николай Николаевич Квасников жинка Мария Лаврентьевна Квасникова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Квасников Андрей Филиппович
Отец ребёнка: Квасников Филипп Егорович
Смерть
Неизвестно