Елисеева Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1960

Сын: Елисеев Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Елисеев Анатолий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Елисеев Анатолий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губарева Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Елисеев Анатолий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Елисеев Анатолий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Лидия Анатольевна

Отец ребёнка: Елисеев Анатолий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Анатолий Егорович

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