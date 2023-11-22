Елисеева Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.05.1960
Сын: Елисеев Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Елисеев Анатолий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Елисеев Анатолий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губарева Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Елисеев Анатолий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Елисеев Анатолий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Лидия Анатольевна
Отец ребёнка: Елисеев Анатолий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно