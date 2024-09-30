Idman Risto
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Бракосочетание
1967
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно