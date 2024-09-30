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Idman Risto

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Ряйкконен Эркки-Александер Петрович

Мать: Ряйкконен (Идман) Рут-Элис Карловна

Бракосочетание
1967

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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