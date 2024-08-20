Von Steinheil Heinrich Magnus
Место рожденияPastfer, Estonia
Дата рождения05.06.1765
Дата смерти1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1801
Сын: Фон Штейнгель (Von Steinheil) Василий Максимович (Wilhelm Friedrich Carl Magnus)
Мать ребёнка: Von Steinheil (Von Steinheil) Jakobine Charlotte
Рождение ребёнка
1804
Смерть
1848