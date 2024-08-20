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Von Steinheil Heinrich Magnus

Место рождения

Pastfer, Estonia

Дата рождения

05.06.1765

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Von Steinheil (Von Steinheil) Jakobine Charlotte

Рождение ребёнка
17.06.1801

Сын: Фон Штейнгель (Von Steinheil) Василий Максимович (Wilhelm Friedrich Carl Magnus)

Мать ребёнка: Von Steinheil (Von Steinheil) Jakobine Charlotte

Рождение ребёнка
1804

Сын: Von Steinheil Alexander Johann Fabian

Мать ребёнка: Von Steinheil (Von Steinheil) Jakobine Charlotte

Смерть
1848

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