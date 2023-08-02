Шамрай Агафия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Шамрай Федот Петрович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Шамрай Феодосий Федотович
Отец ребёнка: Шамрай Федот Петрович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Шамрай) Анастасия Федотовна
Отец ребёнка: Шамрай Федот Петрович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Шамрай) Анастасия Федотовна
Отец ребёнка: Шамрай Федот Петрович
Смерть
Неизвестно