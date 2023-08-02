Шамрай Агафия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамрай Агафия Михайловна

Шамрай Агафия Михайловна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамрай Федот Петрович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Шамрай Михаил Федотович

Отец ребёнка: Шамрай Федот Петрович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Шамрай Феодосий Федотович

Отец ребёнка: Шамрай Федот Петрович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Шамрай) Анастасия Федотовна

Отец ребёнка: Шамрай Федот Петрович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Шамрай) Анастасия Федотовна

Отец ребёнка: Шамрай Федот Петрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.