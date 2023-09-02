Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Шотин Николай Васильевич
Шотин Николай Васильевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.01.1958
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Шотина Нина русская
Дети
Не указаны
Добавил:
РС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1958
Отец: не указан
Мать:
Шотина Нина русская
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия