Шотин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шотин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1958

Отец: не указан

Мать: Шотина Нина русская

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