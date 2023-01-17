Арабкин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Арабкин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арабкин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно