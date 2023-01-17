Арабкин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арабкин Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Арабкин Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Арабкин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арабкин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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