Малахова Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.12.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малахов Александр Иванович
Отец ребёнка: Малахов Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Малахов Иван Николаевич
Смерть
26.12.1993