Малахова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Александр Иванович

Отец ребёнка: Малахов Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Иван Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934

Сын: Малахов Василий Иванович

Отец ребёнка: Малахов Иван Николаевич

Смерть
26.12.1993
Похороны
Неизвестно

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