Чупров ?
мужской, родился Неизвестно
ОтецЧупров ПавелНеизвестно г.р.
МатьЧупрова ?Неизвестно г.р.
Супруги
Чупрова (Гурулева) ?Неизвестно г.р.
Дети
Чупров ?Неизвестно г.р.
(Чупрова) ?Неизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чупров Павел
Мать: Чупрова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупров ?
Мать ребёнка: Чупрова (Гурулева) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупрова (Гурулева) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чупрова) Людмила
Мать ребёнка: Чупрова (Гурулева) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чупрова) ?
Мать ребёнка: Чупрова (Гурулева) ?