Сухова Васса Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова Васса Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

17.09.1865

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Василий ?

Мать: не указана

Бракосочетание
1840

Муж: Сухов Николай Иванов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Федосья Николаева

Отец ребёнка: Сухов Николай Иванов

Рождение ребёнка
05.08.1858

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Сухов Николай Иванов

Смерть
17.09.1865
46 лет, чахотка
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