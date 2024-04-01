Сухова Васса Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти17.09.1865
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Василий ?
Бракосочетание
1840
Муж: Сухов Николай Иванов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Федосья Николаева
Отец ребёнка: Сухов Николай Иванов
Рождение ребёнка
05.08.1858
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Сухов Николай Иванов
Смерть
17.09.1865
46 лет, чахотка