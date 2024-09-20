Попова (Тиняева) Фекла Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Тиняева) Фекла Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.02.1834 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.
1814 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1830 ст.

Муж: Попов Филип Федорович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
17.02.1834 ст.
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
от чахотки
Рождение ребёнка
06.?.1837 ст.

Сын: Попов Яким незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Бракосочетание
05.11.1843 ст.

Муж: Мещенко Трофим Трофимовна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область

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