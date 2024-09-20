Попова (Тиняева) Фекла Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.02.1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1830 ст.
Смерть
17.02.1834 ст.
от чахотки
Рождение ребёнка
06.?.1837 ст.
Сын: Попов Яким незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
05.11.1843 ст.