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Антошенко Сергей Алексеевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

24.09.1905 ст.

Дата смерти

04.08.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1905 ст.

Отец: Антошенко Алексей Антонович

Мать: Антошенко Феодосия Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ5-L?i=746&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
24.09.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
04.08.1906 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от коклюша | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SDYC?i=126&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
05.08.1906 ст.
на кладбище д. Кровной
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