Парыгина Мария Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Парыгин Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1725
Отец ребёнка: Парыгин Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1735
Сын: Парыгин Петр Никитич
Отец ребёнка: Парыгин Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Парыгин Никита Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно