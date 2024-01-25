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Парыгина Мария Никоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Парыгин Сафрон Никитич

Отец ребёнка: Парыгин Никита Алексеевич

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1725

Сын: Парыгин Киприян Никитич

Отец ребёнка: Парыгин Никита Алексеевич

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1735

Сын: Парыгин Петр Никитич

Отец ребёнка: Парыгин Никита Алексеевич

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1737

Сын: Парыгин Дементей Никитич

Отец ребёнка: Парыгин Никита Алексеевич

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парыгин Никита Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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