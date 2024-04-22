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Парыгин Киприян Никитич

Место рождения

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1725

Дата смерти

1777

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Парыгин Никита Алексеевич

Мать: Парыгина Мария Никоновна

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Ботева Феврония Киприяновна

Мать ребёнка: Парыгина Евдокия

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1748

Сын: Парыгин Иван Киприянович

Мать ребёнка: Парыгина Евдокия

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Парыгин Никита Киприянович

Мать ребёнка: Парыгина Евдокия

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парыгина Евдокия

Смерть
1777
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