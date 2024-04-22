Парыгин Киприян Никитич
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смерти1777
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Ботева Феврония Киприяновна
Мать ребёнка: Парыгина Евдокия
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Парыгина Евдокия
Рождение ребёнка
1756
Сын: Парыгин Никита Киприянович
Мать ребёнка: Парыгина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парыгина Евдокия
Смерть
1777