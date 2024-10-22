Гоголева (Холкина) Афимья Екимовна
Место рожденияНовый Пьяный Бор
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Холкин Еким Ипатьевич
Бракосочетание
01.01.1727
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Гоголев Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1734
Сын: Гоголев Савелий Тимофеевич
Отец ребёнка: Гоголев Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Болкисева (Гоголева) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Гоголев Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1742
Сын: Гоголев Кондрат Тимофеевич
Отец ребёнка: Гоголев Тимофей Семенович
Смерть
Неизвестно