Гоголева (Холкина) Афимья Екимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголева (Холкина) Афимья Екимовна

Место рождения

Новый Пьяный Бор

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Холкин Еким Ипатьевич

Мать: Холкина Акилина Алексеевна

Бракосочетание
01.01.1727

Муж: Гоголев Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
1731

Сын: Гоголев Абрам Тимофеевич

Отец ребёнка: Гоголев Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
1734

Сын: Гоголев Савелий Тимофеевич

Отец ребёнка: Гоголев Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Болкисева (Гоголева) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Гоголев Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
1742

Сын: Гоголев Кондрат Тимофеевич

Отец ребёнка: Гоголев Тимофей Семенович

Смерть
Неизвестно

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