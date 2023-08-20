Фрида Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрида Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1890

Дочь: Геллер Хая Мушка (Муся) Берковна

Отец ребёнка: Геллер Берко Мовшавич

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
17.11.1896

Сын: Геллер Моисей Беркович

Отец ребёнка: Геллер Берко Мовшавич

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Геллер Хава Берковна

Отец ребёнка: Геллер Берко Мовшавич

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Геллер Ханна Берковна

Отец ребёнка: Геллер Берко Мовшавич

Резекне, Rēzekne
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