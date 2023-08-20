Фрида Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрам
Рождение ребёнка
15.08.1890
Дочь: Геллер Хая Мушка (Муся) Берковна
Отец ребёнка: Геллер Берко Мовшавич
Рождение ребёнка
17.11.1896
Отец ребёнка: Геллер Берко Мовшавич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Геллер Хава Берковна
Отец ребёнка: Геллер Берко Мовшавич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Геллер Ханна Берковна
Отец ребёнка: Геллер Берко Мовшавич