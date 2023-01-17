Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Павел Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Михайлов
Нармонка, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларион Михайлов
Смерть
Неизвестно